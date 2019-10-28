Роструд напомнил о трехдневных выходных в начале ноября

Роструд напомнил о трехдневных выходных в начале ноября

В Роструде напомнили россиян о предстояще сокращенной рабочей недели в связи с трехдневным выходными из-за Дня народного единства. Об этом сообщает ТАСС на пресс-службу ведомства.

Выходные продлятся с субботы 2 ноября по понедельник 4 ноября, затем последует четырехдневная рабочая неделя.

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается с 2005 года 4 ноября.

Ранее Роструд напомнил о последнем рабочем дне в 2019 году, им будет 31 декабря, поскольку оно выпадает на вторник. Затем россиян ожидают продолжительные выходные с 1 по 8 января, добавили в ведомстве.

