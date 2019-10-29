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Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве вечером и ночью 29 октября, сообщила РБК заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова.

Днем в столице будет облачно, температура поднимется до 4–6 градусов тепла, в области — до плюс 2–7 градусов. Ночью в Москве температура может опуститься до минус 1, в области — до минус 2 градусов. Такая же погода сохранится и в среду днем.

«При таких условиях возможно обледенение дорог, поэтому местами прогнозируем гололедицу», — уточнила метеоролог. В ночь на 31 октября в Москве похолодает до минус 3–5 градусов, в области температура опустится до минус 8, отметила синоптик.

В Гидрометцентре также сообщили о тумане и гололедице во вторник в центральной России. По данным синоптиков, в большинстве областей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются дождь или мокрый снег, в отдельных районах прогнозируют туман и гололед.

28 октября специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк порекомендовала автомобилистам Москвы сменить резину из-за наступающего похолодания.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил о резком изменении погоды. Он отметил, что в городе уже ощущается «холодное дыхание Арктики». С 31 октября ночные температуры могут опускаться до минус 8 градусов по области, днем — от минус 2 до плюс 3 градусов. Такая погода скорее характерна для середины ноября, пояснил он.

Теги: погода, новости РБК, гололедица
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