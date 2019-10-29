Появилось видео взрыва рядом с местом встречи военных России и Турции

Новостной портал Xeber24, отслеживающий события в Сирии и районах проживания курдов, опубликовал видео, на котором запечатлены события, предшествовавшие взрыву, прогремевшему на севере Сирии рядом с российскими бронеавтомобилями.

Момент взрыва на видео не виден, так как камера в это время была направлена в другую сторону, а оператор находился в стороне от бронемашин. Однако на записи отчетливо слышен хлопок, после чего оператор разворачивается, и в объектив камеры попадают дым и пыль, поднявшиеся возле одного из бронеавтомобилей.

Присутствующие на месте взрыва российские военные сперва приказывают занять позиции, однако затем успокаиваются. «Это был взрывпакет», — произносит один из них.

Ранее во вторник в Минобороны России заявили, что на погранпереходе «Дербисия» сирийско-турецкой границы, где готовилась плановая встреча между российскими и турецкими военными, произошел подрыв неустановленного безоболочного взрывного устройства.