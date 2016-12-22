Кремль назвал темы переговоров Путина с главой Кубы
Политика, 18:28
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Кремль назвал темы переговоров Путина с главой Кубы
Президент России Владимир Путин планирует 2 ноября встретиться с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Диас-Канель приедет в Россию с официальным визитом. Главы стран обсудят состояние двусторонних отношений и перспективы углубления стратегического партнерства. Они также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.
В 2013 году во время переизбрания Рауля Кастро председателем Госсовета страны Мигель Диас-Канель стал вице-президентом. 19 апреля 2018 года парламент Кубы утвердил Диас-Канеля в должности главы Госсовета, которая является высшей в стране. Таким образом, он стал первым лидером Кубы не из семьи Кастро впервые после революции 1959 года.