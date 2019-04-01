Титов попросил разрешить тратить маткапитал на оплату частных детсадов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,18 64,90 EUR Нал. 74,32 72,95 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 183,80 16,30 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2% Общество, 03:48 Титов попросил разрешить тратить маткапитал на оплату частных детсадов Общество, 03:47 Bloomberg сообщил о «конфиденциальности» аэропорта назначения Филевой Общество, 03:38 В США самолет вернулся в аэропорт после столкновения со стаей гусей Общество, 03:22 Разбившийся с Филевой самолет уже попадал в аварию в Москве Общество, 03:19 Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов Общество, 02:54 «Батькивщина» заявила о выходе Тимошенко во второй тур выборов Политика, 02:45 Зеленский оторвался от Порошенко на более чем 13% Политика, 02:24 В России стартовал весенний призыв Общество, 02:23 Стали известны итоговые данные экзитполов на украинских выборах Политика, 02:18 СМИ сообщили о подготовке президента Алжира к отставке Политика, 02:08 Киев обвинил Россию в попытке недопуска крымчан на выборы Политика, 01:57 СМИ сообщили о вооруженном нападении на протестующих в Венесуэле Общество, 01:47 В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Политика, 01:29
Общество ,  
0 
Титов попросил разрешить тратить маткапитал на оплату частных детсадов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает разрешить направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ.

Бизнес-омбудсмен предлагает внести изменения в законодательство, которые позволили бы тратить маткапитал на оплату услуг дошкольного образования, которые оказывают индивидуальные предприниматели с лицензией на образовательную деятельность. По мнению Титова в этом случае риски «обналичивания» маткапитала не выше, чем через организации.

Согласно действующему законодательству, средства маткапитала можно использовать только для оплаты частных детсадов, организованных юрлицами. Как считает бизнес-омбудсмен, и юрлицо, и индивидуальный предприниматель, которые оказывают услуги по присмотру за детьми, должны выполнять одинаковый список требований, в том числе, получить лицензию на образовательную деятельность.

Экономика
Россияне стали чаще тратить средства маткапитала на образование детей

Пенсионный фонд отказывает в перечислении средств маткапитала на эти цели, основываясь на постановлении правительства и положениях ч. 1 ст. 11 ФЗ от 29. 12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как подчеркивает Титов в своем письме, из-за этого «складываются дискриминирующие условия для предпринимателей различных организационных форм».

Теги: Борис Титов, маткапитал, детские сады
Материалы по теме
Глава ПФР анонсировал новые ограничения для обналичивания маткапитала
Экономика
Как банкиры хотят решить проблему рефинансирования ипотеки с маткапиталом
Финансы
Голикова допустила продление программы маткапитала после 2021 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter