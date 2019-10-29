Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю

Mail.Ru Group была бы рада укрепить взаимодействие с таким сильным игроком, как Сбербанк, заявил генеральный директор группы Борис Добродеев, комментируя планы Сбербанка о покупке доли в капитале компании.

«С момента объявления новости о создании О2О-предприятия (O2O — online-to-offline. — РБК) со Сбербанком мы уже проделали большую совместную работу и убедились, что наши взгляды с партнерами полностью совпадают. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве и рассчитываем на продолжительные и тесные взаимоотношения со Сбербанком», — передает пресс-служба Mail.Ru Group слова Добродеева.

О намерении Сбербанка приобрести часть акций Mail.Ru Group у Газпромбанка написал Bloomberg со ссылкой на источники. 29 октября Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в компании «МФ Технологии» (МФТ) у Газпромбанка.

Газпромбанку принадлежит 35% «МФ Технологии», а эта компания, в свою очередь, владеет 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций Mail.Ru Group. Таким образом, косвенно Газпромбанк владеет 1,82% обыкновенных и 20,4% голосующих акций интернет-компании.