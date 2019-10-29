Песков назвал условие для успешных договоренностей про газ с Украиной

Песков назвал условие для успешных договоренностей про газ с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренности о прямых поставках газа на Украину и его транзите возможны только после исключения из повестки всех судебных претензий, передает корреспондент РБК.

В ответ на вопрос по поводу вчерашних трехсторонних консультаций и условий для возобновления поставок газа Песков заявил: «Вчера позиция Россия была изложена. Судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей».

28 октября в Брюсселе прошли третьи за 2019 год трехсторонние консультации, посвященные транзиту газа, с участием представителей России, Украины и ЕС: министра энергетики Александра Новака, главы «Газпрома» Алексея Миллера, зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича, министра энергетики и окружающей среды Украины Алексея Оржеля и главы «Нафтагаза» Андрея Коболева.

По словам Новака, российская сторона сделала пакетное предложение Киеву и увидела готовность сторон к решению взаимных проблем. В том числе речь идет о мировом соглашении в судебном споре, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд за недопоставку газа.

Срок текущего контракта на поставки российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря.