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Более половины россиян допустили отказ от иностранных интернет-сервисов

Более половины интернет-пользователей в России (53%) готовы отказаться от иностранных сервисов в пользу отечественных для развития российского рынка и создания новых рабочих мест. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института развития интернета (ИРИ), поступившие в РБК.

Наибольшую готовность отказаться от зарубежных интернет-сервисов показали респонденты-женщины от 45 до 54 лет (70%). Достижениями и конкурентоспособностью российских IT-компаний больше всего гордятся женщины и мужчины старше 65 лет.

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Большинство россиян (77%) считают, что государство должно устанавливать правила для российских интернет-компаний в целях обеспечения безопасности и защиты персональных данных. 73% респондентов согласились с «локализацией» отечественных интернет-компаний, зарабатывающих на использовании данных жителей страны.

Такая позиция респондентов, по версии экспертов ИРИ, связано с «повышением цифровой грамотности в России и осознанием важности соблюдения «цифровой гигиены».

Опрос проводился с 23 по 27 октября среди 1 тыс. жителей России старше 18 лет. Организаторы разместили его на сайте самого Института развития интернета и в его соцсетях.

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С 1 ноября 2019 года в России в силу вступает принятый в апреле закон о суверенном Рунете. Закон должен обеспечить «безопасное и устойчивое функционирование Сети интернет на территории России» и повысить надежность работы российских интернет-ресурсов. В соответствии с законом будет устанавливаться специальная аппаратура, которая будет блокировать доступ к запрещенным в России сайтам.

Теги: Россияне, сервис, Интернет, опрос
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