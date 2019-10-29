Более половины россиян допустили отказ от иностранных интернет-сервисов

Более половины интернет-пользователей в России (53%) готовы отказаться от иностранных сервисов в пользу отечественных для развития российского рынка и создания новых рабочих мест. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института развития интернета (ИРИ), поступившие в РБК.

Наибольшую готовность отказаться от зарубежных интернет-сервисов показали респонденты-женщины от 45 до 54 лет (70%). Достижениями и конкурентоспособностью российских IT-компаний больше всего гордятся женщины и мужчины старше 65 лет.

Большинство россиян (77%) считают, что государство должно устанавливать правила для российских интернет-компаний в целях обеспечения безопасности и защиты персональных данных. 73% респондентов согласились с «локализацией» отечественных интернет-компаний, зарабатывающих на использовании данных жителей страны.

Такая позиция респондентов, по версии экспертов ИРИ, связано с «повышением цифровой грамотности в России и осознанием важности соблюдения «цифровой гигиены».