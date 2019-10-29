Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП

В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков. Соответствующие поправки к закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации» вступили в силу.

«Документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, могут выдаваться полицией, аварийно-спасательными службами, выезжающими на место дорожно-транспортного происшествия, медицинскими организациями», — говорится в новой версии ФЗ.

С 1 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях попавшие в ДТП водители смогут оформить его по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА мобильное приложение «Помощник ОСАГО».



