Госдума поддержала равный статус бумажного и электронного ОСАГО

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки, уравнивающие в правах бумажные и электронные страховые полисы ОСАГО, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Если законопроект будет принят, исчезнет система двойного учета бумажных и электронных полисов: полисы страховщика получат уникальный порядковый номер, по которому можно будет проверить подлинность документа. «В результате достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретенный в электронном виде или информацию о его номере и страховщике, с которым заключен договор», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что инициатива упростит автомобилистам жизнь. «Больше не нужно будет возить полис с собой, достаточно знать его номер», — пояснил он.

Распространение электронных полисов ОСАГО также позволит бороться с поддельными страховыми документами, считают в Госдуме.