В Москве завели дело против распылившего в полицейского баллончик мужчины

На юго-западе Москвы мужчина распылил в лицо полицейского баллончик с неизвестным веществом, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
До прибытия сотрудника полиции мужчина в маске выкрикивал, что «сейчас взорвет дома» в магазине на Ленинском проспекте, говорится в сообщении. Мужчина умышленно распылил баллончик, чтобы избежать обвинений в терроризме, утверждают в ведомстве.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
В конце сентября также на Ленинском проспекте мужчина распылил в полицейских газовый баллончик при попытке его задержания из-за «неадекватного поведения» в магазине. Когда сотрудники полиции установили личность мужчины и прибыли к нему домой для задержания, он открыл дверь, распылил в сторону сотрудников баллончик и закрылся в квартире. Одному из полицейских потребовалась медпомощь.