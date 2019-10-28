В Москве завели дело против распылившего в полицейского баллончик мужчины

В Москве завели дело против распылившего в полицейского баллончик мужчины

На юго-западе Москвы мужчина распылил в лицо полицейского баллончик с неизвестным веществом, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

До прибытия сотрудника полиции мужчина в маске выкрикивал, что «сейчас взорвет дома» в магазине на Ленинском проспекте, говорится в сообщении. Мужчина умышленно распылил баллончик, чтобы избежать обвинений в терроризме, утверждают в ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В конце сентября также на Ленинском проспекте мужчина распылил в полицейских газовый баллончик при попытке его задержания из-за «неадекватного поведения» в магазине. Когда сотрудники полиции установили личность мужчины и прибыли к нему домой для задержания, он открыл дверь, распылил в сторону сотрудников баллончик и закрылся в квартире. Одному из полицейских потребовалась медпомощь.