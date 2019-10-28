В Турции госпитализировали туристку из России с подозрением на инфаркт

В Турции госпитализировали туристку из России с подозрением на инфаркт

Российскую гражданку госпитализировали с подозрением на инфаркт головного мозга в Анталье. Об этом сообщается на странице генконсульства России в Facebook.

По данным диппредставительства, женщину 1988 года рождения отправили в больницу 18 октября. Она находится в стабильно тяжелом состоянии, уточнили в генконсульстве.

«Она введена в искусственную кому и находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что случай признали частично страховым, поэтому стоимость основного лечения будет покрыта страховой компанией. Исключение составят отдельные обследования, в том числе ангиографическое.