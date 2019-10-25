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В посольстве подтвердили гибель россиянки после операции в Турции

Посольство России в Анкаре подтвердило гибель в Турции российской туристки после перенесенной ей операции. Об этом сообщается в Facebook дипмиссии.

По данным посольства, 8 октября россиянку госпитализировали в одну из клиник турецкой Аланьи из отеля. 10 октября женщину прооперировали, в генконсульстве России прорабатывали вопрос экстренной эвакуации росссиянки. Несмотря на усилия медиков, 23 октября женщина умерла.

Ранее СМИ сообщили, что 54-летняя Нелли Лаптева приехала на отдых в Турцию с дочерью. 8 октября ей стало плохо после занятий аэробикой, после чего ее госпитализировали. По результатам компьютерной томографии выяснилось, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг. 10 октября она перенесла операцию, но спустя день у нее подскочило давление. Россиянку ввели в искусственную кому, позже она умерла.

Теги: Турция, смерть
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