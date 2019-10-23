В Турции после занятий аэробикой умерла россиянка

В Турции умерла гражданка России, эту информацию РБК подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

О смерти 54-летней женщины ранее сообщил портал E1. По информации издания, 54-летняя Нелли Лаптева из города Дегтярска приехала на отдых в Турцию вместе с дочерью 6 октября, а через два дня ей стало плохо после занятий аэробикой.

После госпитализации в клинику Антальи и компьютерной томографии выяснилось, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг, пишет издание. Врачи сказали, что россиянке необходима операция, и перевезли ее в больницу Антальи. 10 октября Лаптеву прооперировали, но спустя день у женщины подскочило давление, она была введена в искусственную кому и позднее умерла.