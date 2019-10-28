Путин увеличил штат органов прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности органов прокуратуры. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, с 15 октября в органах прокуратуры значатся 51 141 сотрудник, а к 1 декабря их число увеличится до 51 263 человек.

В 2016 году президент установил численность сотрудников органов прокуратуры на уровне 51 014 человек. Таким образом, в текущем году она увеличится на 249 человек.

Помимо этого, новый указ предусматривает рост штата органов военной прокуратуры до 3110 сотрудников. В документе от 2016 года было обозначено 3102 человека.