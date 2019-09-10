Путин назначил новым прокурором Дагестана бывшего зампрокурора республики

Президент России Владимир Путин назначил на должность нового прокурора Республики Дагестан старшего советника юстиции Алексея Ежова сроком на пять лет. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Ежов занимал должность заместителя прокурора республики.

Он начал службу в органах прокуратуры в 2001 году после окончания Сибирского юридического института МВД России. За время своей карьеры Ежов работал следователем, прокурором-криминалистом, а также был прокурором Абакана в Республике Хакасия.

С февраля 2018 года должность прокурора Дагестана занимал государственный советник юстиции 2-го класса Денис Попов. Ранее президент назначил его новым прокурором Москвы. На эту должность Попова рекомендовал генеральный прокурор России Юрий Чайка.