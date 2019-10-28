Собянин заявил о заслуге силовиков в отсутствии «последствий» от митингов

Собянин заявил о заслуге силовиков в отсутствии «последствий» от митингов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря работе правоохранительных органов несанкционированные митинги в столице не привели к тяжелым последствиям, передает агентство «Москва».

По словам градоначальника, в Москве проходят десятки мирных митингов и манифестаций, порядок на которых обеспечивают правоохранители и с проведением которых «нет никаких проблем».

«Тем не менее произошел целый ряд несанкционированных митингов, которые привели к серьезным проблемам на улицах Москвы, и то, что они не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах, это не заслуга их организаторов, наоборот, они хотели эти события довести до критической черты, — это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах», — заявил мэр.

Собянин добавил, что, например, в Испании и Ливии проходили серьезные столкновения и беспорядки.