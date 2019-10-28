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Собянин заявил о заслуге силовиков в отсутствии «последствий» от митингов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря работе правоохранительных органов несанкционированные митинги в столице не привели к тяжелым последствиям, передает агентство «Москва».

По словам градоначальника, в Москве проходят десятки мирных митингов и манифестаций, порядок на которых обеспечивают правоохранители и с проведением которых «нет никаких проблем».

«Тем не менее произошел целый ряд несанкционированных митингов, которые привели к серьезным проблемам на улицах Москвы, и то, что они не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах, это не заслуга их организаторов, наоборот, они хотели эти события довести до критической черты, — это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах», — заявил мэр.

Собянин добавил, что, например, в Испании и Ливии проходили серьезные столкновения и беспорядки.

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Летом 2019 года в Москве прошел ряд акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборах. Не все мероприятия были согласованы с властями, несогласованные митинги сопровождались массовыми задержаниями.

После акции 27 июля, Собянин назвал произошедшее массовыми беспорядками и заявил о желании поблагодарить правоохранителей за работу на митинге. По словам мэра, силовики действовали «совершенно адекватно», а применять силу их «просто вынудили».

На фоне митингов было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК).

Теги: Сергей Собянин, митинги
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