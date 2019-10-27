Спасатели возобновили поиск пропавшего частного самолета в Пермском крае

Спасатели продолжили поиски частного легкомоторного самолета, пропавшего накануне в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в поисково-спасательных работах задействованы 102 человека, в том числе добровольцы. К поискам самолета также привлекли Пермскую краевую службу спасения и вертолет.

Частный легкомоторный самолет «Сессна» пропал с радаров утром 26 октября после вылета с аэродрома деревни Нижнее Городище. По данным СМИ, на борту находился только пилот — глава Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, он не выходил на связь с 12:30 (10:30 мск).