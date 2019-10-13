Нобелевский лауреат назвал два главных механизма развития рака

Опасные мутации и связанные с ними раковые опухоли зачастую возникают в организме человека из-за процессов, связанных с круговоротом кислорода и воды в организме. Об этом сообщил ТАСС лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал в кулуараха Всероссийского фестиваля Nauka 0+, который проходит МГУ им. Ломоносова.

«Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом (разложением воды. — РБК) и появлением агрессивных форм кислорода», — сказал Линдал.

В 2015 году он стал одним из лауреатов, кому была присвоена Нобелевская премия по химии. Вместе с ним премию получили Томас Линдал (Швеция), Пол Модрич (США) и Азиз Санкар (США). В своих работах ученые пришли к выводу, что именно клетки способны «ремонтировать» свою ДНК, что в науке называется репарацией.

По словам Линдала, все эти «опечатки» в ДНК связаны с двумя процессами — проникновением внутрь ядра клетки молекул кислорода и его агрессивных соединений, а также действием молекул воды на одиночные «буквы» нитей ДНК.