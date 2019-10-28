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Роскачество дало советы по выбору тыквы

Роскачество подготовило рекомендации по выбору самой качественной тыквы к столу. Информация об этом поступила в распоряжение РБК.

Эксперты в области овощеводства советуют выбирать на прилавках магазинов зрелые плоды тыквы без повреждений и с подсохшим хвостиком. Размер и цвет на качество продукта существенного влияния не оказывают.

Для приготовления овощного рагу или запекания рекомендуется приобретать крупноплодную тыкву, которая содержит большое количество сахаров и каротина и не теряет своих полезных свойств при длительном хранении.

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Для супов и пюре больше подойдет твердокорая тыква, считают эксперты. Она не отличается большими размерами, однако имеет волокнистую мякоть и самые вкусные семена.

Самую сладкую из всех сортов тыкв — мускатную — овощеводы советуют использовать в приготовлении десертов.

Роскачество предупреждает, что некоторые виды тыкв могут оставлять горький привкус, что может быть связанно с условиями их выращивания. Несмотря на это, такие тыквы обладают полезными противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Ранее Роскачество разработало советы по выбору томатного сока. Эксперты рекомендуют обращать внимание, прежде всего, на маркировку этикетки, которая может многое рассказать об особенностях продукта.

Теги: Роскачество, тыква, продукты
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