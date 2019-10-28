Роскачество дало советы по выбору тыквы

Роскачество подготовило рекомендации по выбору самой качественной тыквы к столу. Информация об этом поступила в распоряжение РБК.

Эксперты в области овощеводства советуют выбирать на прилавках магазинов зрелые плоды тыквы без повреждений и с подсохшим хвостиком. Размер и цвет на качество продукта существенного влияния не оказывают.

Для приготовления овощного рагу или запекания рекомендуется приобретать крупноплодную тыкву, которая содержит большое количество сахаров и каротина и не теряет своих полезных свойств при длительном хранении.

Для супов и пюре больше подойдет твердокорая тыква, считают эксперты. Она не отличается большими размерами, однако имеет волокнистую мякоть и самые вкусные семена.