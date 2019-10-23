Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае

Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства (есть у РБК).

Среди 25 проверенных марок — шесть лекарственных средств «ромашка аптечная», восемь биологически активных добавок и 11 чаев, в том числе два детских.

Не прошли проверку экспертов четыре БАДа брендов «Алтай», «ФармГрупп», «Наследие природы» и GreenSide и один чай марки «Витацентр». В указанной продукции были выявлены несоответствия ГОСТу по содержанию плесеней. Кроме того, в продукции GreenSide и «ФармГрупп» было выявлено превышающее допустимый уровень содержание аэробных микроорганизмов.

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