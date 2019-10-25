Роскачество дало рекомендации по выбору томатного сока

Роскачество в рамках начавшегося исследования томатного сока дало рекомендации по тому, как выбирать этот напиток. В томатном соке, как отмечает организация, содержится большое количество полезных элементов. В 100 г пакетированного томатного сока в среднем содержится 220 мг калия, 11 мг магния, 20 мг фосфора. Кроме того, в этом напитке есть сильный антиоксидант ликопин — он помогает снизить уровень холестерина в крови и улучшить состояние кровеносных сосудов.

При выборе томатного сока нужно обратить внимание на его маркировку. На этикетке может быть написано несколько вариантов названия продукта: сок, нектар или сокосодержащий напиток. В нектаре, как правило, содержится от 20 до 50% сока, в сокосодержащем напитке — не менее 10%.

Чаще всего томатный сок разливают в многослойную картонную упаковку, которую в Роскачестве называют очень удобной. Она не пропускает воздух и солнечный свет и тем самым препятствует изменениям во вкусе и питательных свойствах. Стекло не защищает сок от воздействия света, а в пластиковой упаковке срок годности будет меньше.

Ранее Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных для употребления. В некоторых чаях было зафиксировано превышение содержания микроорганизмов.