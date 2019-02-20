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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин анонсировал налоговые льготы для многодетных семей
Президент начал свое обращение к Федеральному собранию с предложений ввести новые льготы для многодетных семей. Они должны коснуться, в частности, налогов и ипотеки
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Многодетные семьи в России получат ряд льгот, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция идет в эфире телеканала РБК.

«Сегодня хочу рассказать вам о первом пакете мер по поддержке семей с детьми», — объявил Путин. Среди мер поддержки, предложенных президентом, — увеличение пособий на детей, а также налоговые льготы и ипотечные льготы.

Так, президент предложил снизить федеральный налог на недвижимость для семей с детьми. «Принцип должен быть очень простой: больше детей — ниже налог», — отметил он. Дополнительно от налога будут освобождены по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка, пояснил глава государства.

Кроме того, Путин предложил распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы, а также анонсировал новую выплату из федерального бюджета в 450 тыс. руб. для погашения ипотеки для семьи с тремя и более детьми.

«Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. руб. из ее ипотечного кредита», — сказал глава государства.

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Послание Путина Федеральному собранию. Главное

По оценке президента, новая программа льготной ипотеки позволит охватить 600 тыс. семей и обойдется государству от 7,6 млрд руб. в 2019 году до 30,6 млрд руб. в 2021 году. «Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть», — отметил он.

Путин также предложил освободить многодетные семьи от налога на земельные участки площадью шесть соток. Это, по его словам, «наиболее распространенные по площади участки», и такой шаг позволит полностью вывести их из-под налогообложения. Эта льгота будет иметь федеральный статус, пообещал президент.

Путин также напомнил, что сейчас предусмотрены выплаты на детей в возрасте до полутора лет для семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. «Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказал он.

Поднимут также пособия по уходу за детьми с инвалидностью: с 5,5 тыс. до 10 тыс. руб. Повышенные выплаты семьи с детьми-инвалидами начнут получать с 1 июля 2019 года.

Автор: Наталья Демченко
Теги: налоговые льготы, многодетные семьи, ежегодное послание
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