Путин анонсировал налоговые льготы для многодетных семей

Президент начал свое обращение к Федеральному собранию с предложений ввести новые льготы для многодетных семей. Они должны коснуться, в частности, налогов и ипотеки

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Многодетные семьи в России получат ряд льгот, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция идет в эфире телеканала РБК.

«Сегодня хочу рассказать вам о первом пакете мер по поддержке семей с детьми», — объявил Путин. Среди мер поддержки, предложенных президентом, — увеличение пособий на детей, а также налоговые льготы и ипотечные льготы.

Так, президент предложил снизить федеральный налог на недвижимость для семей с детьми. «Принцип должен быть очень простой: больше детей — ниже налог», — отметил он. Дополнительно от налога будут освобождены по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка, пояснил глава государства.

Кроме того, Путин предложил распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы, а также анонсировал новую выплату из федерального бюджета в 450 тыс. руб. для погашения ипотеки для семьи с тремя и более детьми.

«Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. руб. из ее ипотечного кредита», — сказал глава государства.