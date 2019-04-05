В Иркутской области из-за пожара в школе эвакуировали 68 детей

В селе Казачинское в Иркутской области загорелась кровля спортзала одной из школ. Об этом говорится в сообщении на сайте областного МЧС.

Как заявили в ведомстве, возгорание удалось локализовать.

В пресс-службе МЧС уточнили, что площадь пожара составляет более 450 кв. м. Там также сообщили, что до прибытия пожарных из здания школы эвакуировали 68 детей. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар тушат 14 человек и три единицы техники.