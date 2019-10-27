Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети. Об этом сообщает Le Parisien.

Таможенная служба обнаружила нелегалов при досмотре в порту Кале, когда фура погружалась на паром, следовавший в Великобританию. В связи с инцидентом французская полиция арестовала двоих водителей из Румынии.

Температура в холодильной камере составляла семь градусов ниже нуля. Мигранты получили легкое обморожение и были доставлены в больницу. По информации Voix du Nord, в грузовике находилось двое маленьких детей.

23 октября в английском городе Грейс был обнаружен грузовик с контейнером, внутри которого нашли 39 трупов — 38 взрослых и подростка. Все погибшие были нелегальными мигрантами, прибывшими в Великобританию на пароме из бельгийского портового города Зебрюгге. Позднее полиция задержала двух подозреваемых по делу о гибели этих человек.