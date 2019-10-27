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Кремль посоветовал «смотреть Конашенкова» из-за данных США о лидере ИГ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать заявления США о ликвидации главаря запрещенной террористической организации ИГ и рекомендовал ориентироваться на заявление Министерства обороны России. Об этом он сказал ТАСС.

«Смотрите [заявление официального представителя Министерства обороны Игоря] Конашенкова», — заявил он.

Ранее Конашенков пояснил, что ведомство не располагает подтвержденной информацией об операции по ликвидации главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади, а также опровергл данные об ударах с воздуха, произведенных американской авиацией или коалиционными войсками в сирийской провинции Идлиб за последний период.

27 октября президент США Дональд Трамп рассказал, что силы спецопераций США уничтожили в Идлибе главаря «Исламского государства». В своем выступлении американский президент упомянул Россию, которая, по его словам, дала разрешение на полет военным над контролируемой ею территорией в Сирии.

Теги: ИГ, Дмитрий Песков, США
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