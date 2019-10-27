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СМИ назвали возможных преемников лидера ИГ

Телеканал Al Mayadeen назвал возможных преемников лидера «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, который, возможно, был ликвидирован в ходе американской спецоперации в сирийском Идлибе.

По данным канала, возглавить ИГ могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Собеседники телеканала также утверждают, что операция должна была начаться еще пять дней назад, однако ее откладывали три раза из-за того, что в окружении главаря ИГ присутствовали женщины и дети.

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По данным источника Reuters в администрации США, операция прошла в субботу, 26 октября. Приказ о ее начале был получен после того, как американским властям стало известно, что аль-Багдади находится в сирийском Идлибе, говорил источник Newsweek.

По словам источников в Анкаре, лидер ИГ приехал в сирийскую деревню, где его выследили, двое суток назад. Сама операция, по данным турецких СМИ, длилась около четырех часов. Президент США Дональд Трамп подтвердил убийство лидера ИГ.

Теги: «Исламское государство»
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