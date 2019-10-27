СМИ назвали возможных преемников лидера ИГ

Телеканал Al Mayadeen назвал возможных преемников лидера «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, который, возможно, был ликвидирован в ходе американской спецоперации в сирийском Идлибе.

По данным канала, возглавить ИГ могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Собеседники телеканала также утверждают, что операция должна была начаться еще пять дней назад, однако ее откладывали три раза из-за того, что в окружении главаря ИГ присутствовали женщины и дети.

По данным источника Reuters в администрации США, операция прошла в субботу, 26 октября. Приказ о ее начале был получен после того, как американским властям стало известно, что аль-Багдади находится в сирийском Идлибе, говорил источник Newsweek.