СМИ узнали о судьбе тела лидера ИГ

Американские военнослужащие увезли с места проведения спецоперации тело, предположительно принадлежащее главе террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бойца джихадистской группировки.

По данным агентства, на месте проведения спецоперации были обнаружены тела трех мужчин и трех женщин. Как сообщил источник, тела аль-Багдади и его помощника забрали американские военные.

27 октября Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США сообщил о проведении спецоперации по уничтожению главы «Исламского государства». Позже агентство сообщило со ссылкой на представителя турецких властей, что главарь «Исламского государства» двое суток прибыл в деревню в Сирии, где позже его и выследили. Американские власти пока не подтвердили информацию о ликвидации главы ИГ. По данным CNN, в Вашингтоне ждут результатов теста ДНК, чтобы полностью убедиться в том, что тело принадлежит главарю боевиков.