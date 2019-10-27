СМИ узнали о поступившем из Сирии докладе о судьбе лидера ИГ

СМИ узнали о поступившем из Сирии докладе о судьбе лидера ИГ

Источники в Сирии проинформировали власти Ирана о ликвидации главы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об это сообщили Reuters два иранских чиновника.

По данным агентства, об уничтожении главаря ИГ властям Ирана сообщили сирийские чиновники, получившие эту информацию с места проведения спецоперации.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источник в вашингтонской администрации, что 26 октября прошла спецоперация по ликвидации главы «Исламского государства». Представитель администрации не смог уточнить, каким был итог операции. По данным Newsweek, решение о проведении спецоперации приняли в Вашингтоне после появления сведений о том, что аль-Багдади скрывается на территории сирийской провинции Идлиб. По словам источника издания в Пентагоне, по итогам операции главу ИГ удалось ликвидировать.

Летом 2017 года Минобороны России сообщало о возможной ликвидации аль-Багдади в результате удара российских ВКС по предместьям Ракки, на тот момент считавшейся столицей ИГ. Позднее появились сведения о том, что главарь ИГ все еще жив, однако долгое время этой информации не было подтверждения. В апреле этого года в Сети появилось видеообращение человека, похожего на аль-Багдади. В ролике он упоминал события, произошедшие незадолго до выхода видео в эфир.