МИД предупредил россиян о лесных пожарах в Калифорнии

В ближайшие дни на севере Калифорнии усилится ветер, что может повлечь за собой распространение лесных пожаров. Об этом сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России.

В российском ведомстве также сообщили, что власти округа Сонома в срочном порядке проводят эвакуацию порядка 50 тыс. местных жителей.

Пожары в американском штате продолжаются с начала октября, из-за них десяткам тысяч человек пришлось покинуть свои дома. По данным местных властей, речь идет о нескольких очагах пожара. Крупнейший из них получил название «Клещ» (Tick), его стремительному распространению способствует сильный ветер.

В ноябре 2018 года из-за лесных пожаров в расположенном в Центральной долине Калифорнии округе Бьютт эвакуировали более 50 тыс. местных жителей, несколько человек погибли. В результате пожаров было уничтожено около тысячи жилых домов.