В Калифорнии эвакуировали 50 тыс. человек из-за лесных пожаров
Общество, 06:55
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В Калифорнии эвакуировали 50 тыс. человек из-за лесных пожаров
Власти Калифорнии заявили об эвакуации 50 тыс. человек из-за лесных пожаров, которые вспыхнули в округе Бьютт, расположенном в Центральной долине штата севернее города Сакраменто. Об этом сообщает издание Paradise Post со ссылкой на окружного шерифа Кори Хонею.
Руководитель пожарно-спасательной службы округа Даррен Рид заявил, что к настоящему моменту пожар уничтожил порядка 1 тыс. жилых домов.