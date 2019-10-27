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Технологии и медиа ,  
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Разработчик робота Федора допустил создание совместного робота с Японией

Россия и Япония могут создать нового космического робота. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (компания-разработчик робота Федора) Евгений Дудоров.

По его словам, в декабре японские специалисты планируют прибыть в Россию, чтобы обсудить возможности совместной работы. Дудоров также сообщил о намерении японской стороны анонсировать создание совместного работа.

Дудоров заявил, что пока сложно судить о перспективах проекта, отметив, что стороны пока не обсуждали, пойдет ли речь о роботе для работы в открытом космосе или на МКС.

Федор, или Skybot F-850, — первый отечественный человекообразный робот-спасатель, адаптированный к работе на орбите. Ранее Дудоров сообщал, что Федора больше не будут отправлять в космос, поскольку ему на смену придет другой робот. По словам исполнительного директора компании, новый космический робот будет способен выходить в открытый космос: как отмечал Дудоров, Федор не подходит для таких задач даже в случае модернизации.

Теги: робот, Япония
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