Белый дом анонсировал «важное заявление» Трампа

Президент США Дональд Трамп выступит с «важным заявлением» в 9:00 (16:00 мск) в воскресенье, 27 октября. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает Reuters.

При этом он не сообщил, на какую тему будет скорое заявление американского лидера.

Сам Трамп ранее заявил о «крайне важном» событии, но также не уточнил его деталей. «Только что произошло нечто крайне важное!» — написал президент США в своем Twitter-аккаунте.

Предполагается, что Трамп может сделать заявление о лидере «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади, пишет агентство.

Накануне Трамп пригрозил Турции широкомасштабными санкциями, если она начнет обстрел курдских отрядов, покидающих зону военной операции в Сирии. В тот же день он решил вернуть беспошлинный режим для ряда товаров, произведенных на Украине, поскольку Киев, по мнению Вашингтона, достиг прогресса в защите интеллектуальной собственности.