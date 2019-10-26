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Трамп пригрозил масштабными санкциями Турции за обстрелы курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести широкомасштабные санкции в случае, если Турция начнет обстрел курдских отрядов, покидающих зону военной операции в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

«Турция полностью понимает, что не следует стрелять в курдов, покидающих территорию, которая будет именоваться зоной безопасности, и близлежащих районов. Я не должен повторять, что за нарушения будут введены масштабные санкции», — заявил он, отметив, что в настоящий момент «все проходит хорошо».

9 октября Турция начала военную операцию на границе с Сирией против курдских «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает террористическими.
Действия турецкой власти осудили США и европейские страны, американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Анкары.

Позднее в Сочи 22 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о прекращении военной операции. Согласно подписанному меморандуму, Анкара в течение пяти дней предоставит возможность курдским отрядам покинуть зону операции. Патрулировать этот процесс в регионе будут российская военная полиция и сирийская пограничная служба.
 

Теги: Турция, Сирия, США, санкции
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