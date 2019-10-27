Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
Папу Римского попросили разрешить женатым стать священниками в Амазонии Общество, 06:16 СМИ узнали о разгоне протестующих в Ираке спецназом Политика, 05:59 В Египте начались первые совместные с Россией учения войск ПВО Политика, 05:29 Сможете ли вы открыть бизнес. Тест РБК и HUAWEI, 05:09 Захарова назвала опыт «самоуничтожения» Украины интересным для НАТО Политика, 04:57 «Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту Политика, 04:44 СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany Бизнес, 04:22 Зеленский сообщил детали встречи с добровольцами в Донбассе Политика, 04:19 В Совфеде заявили о неготовности Киева к разведению войск в Донбассе Политика, 03:48 WSJ сообщила о прибытии военных США в сирийскую провинцию Дейз-эз-Зор Политика, 03:39 В Риге осквернили памятник воинам-освободителям Общество, 03:09 Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге Общество, 02:43 Фонд из США предположил захват Калининграда при конфликте России и НАТО Общество, 02:21 «Мисс Украина — 2019» ответила цитатой из Хаксли на вопрос о Крыме Политика, 02:15
Политика ,  
0 
Захарова назвала опыт «самоуничтожения» Украины интересным для НАТО

«Опыт самоуничтожения» Украины, длящегося на протяжении последних 30 лет, будет интересным для НАТО, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook. Таким образом она ответила на высказывание министра обороны Украины Андрея Загороднюка, заявившего, что пятилетний опыт «войны с Россией» может заинтересовать альянс.

По мнению Захаровой, ни одна страна не обладает опытом, подобным опыту Украины. Она отметила, что за 30 лет страна собственноручно «развалила благополучный край», и «перессорила всех со всеми», что «мало кому удавалось». «Безусловно, этот опыт самоуничтожения альянсу интересен», — написала официальный представитель МИДа.

25 октября глава Минобороны страны Андрей Загороднюк заявил, что опыта «пяти лет войны с Россией», полученного «трагическим путем», не имеет ни одна страна Североатлантического альянса. Он отметил, что именно это может заинтересовать НАТО. «Они понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира», — добавил Загороднюк.

В октябре сенатора Джейн Корди на осенней сессии ПА НАТО заявила, что Украина, вероятнее всего, не сможет к концу 2020 года полностью соответствовать стандартам, необходимым для присоединения к Североатлантическому альянсу. Однако она отметила, что Европа должна обеспечить страну материальной поддержкой, необходимой для защиты ее границ.

Теги: Мария Захарова, Украина
Материалы по теме
Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО
Политика
В НАТО заявили о невозможности Украины достичь стандартов альянса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter