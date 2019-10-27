Захарова назвала опыт «самоуничтожения» Украины интересным для НАТО

«Опыт самоуничтожения» Украины, длящегося на протяжении последних 30 лет, будет интересным для НАТО, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook. Таким образом она ответила на высказывание министра обороны Украины Андрея Загороднюка, заявившего, что пятилетний опыт «войны с Россией» может заинтересовать альянс.

По мнению Захаровой, ни одна страна не обладает опытом, подобным опыту Украины. Она отметила, что за 30 лет страна собственноручно «развалила благополучный край», и «перессорила всех со всеми», что «мало кому удавалось». «Безусловно, этот опыт самоуничтожения альянсу интересен», — написала официальный представитель МИДа.

25 октября глава Минобороны страны Андрей Загороднюк заявил, что опыта «пяти лет войны с Россией», полученного «трагическим путем», не имеет ни одна страна Североатлантического альянса. Он отметил, что именно это может заинтересовать НАТО. «Они понимают, что наш успех — это успех всего цивилизованного мира», — добавил Загороднюк.

В октябре сенатора Джейн Корди на осенней сессии ПА НАТО заявила, что Украина, вероятнее всего, не сможет к концу 2020 года полностью соответствовать стандартам, необходимым для присоединения к Североатлантическому альянсу. Однако она отметила, что Европа должна обеспечить страну материальной поддержкой, необходимой для защиты ее границ.