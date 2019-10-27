WSJ сообщила о прибытии военных США в сирийскую провинцию Дейз-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, передает издание The Washington Post.

Как сообщил собеседник газеты в Министерстве обороны, дополнительные силы помогут «предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России. — РБК) или других дестабилизирующих [обстановку] субъектов».

По словам представителей власти, для защиты нефтяных месторождений в Сирию вернутся несколько сотен американских военных, но «менее батальона», численность которого обычно составляет от 800 до 1 тыс. человек. «Мы не будем обсуждать детали или сроки возвращения сил по соображениям безопасности», — добавил чиновник.

Ранее колонна военнослужащих США с территории Ирака вернулась в сирийскую провинцию Хасеке, сообщило агентство SANA.

25 октября глава Минобороны США Марк Эспер сообщил о переброске в Сирию дополнительных войск для защиты нефтяных месторождений в Дейр-эз-Зоре от террористов ИГ. Как писала ранее WSJ, Вашингтон рассматривает вариант оставить на северо-востоке Сирии 500 военных и перебросить в этот район несколько десятков танков и прочую технику.