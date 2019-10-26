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SANA сообщила о возвращении американской колонны в Сирию из Ирака

Колонна военнослужащих США вернулась в сирийскую провинцию Хасеке с территории Ирака. Об этом сообщает агентство SANA.

Согласно сообщению, американские военные вошли на территорию Сирии из Ирака через нелегальный погранпереход аль-Валид.

По данным корреспондента агентства, в состав колонны входят десятки солдат, военная техника и вертолеты.

Накануне, 25 октября, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты перебросят в Сирию дополнительные войска, чтобы защитить нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Газета WSJ писала, что США рассматривают возможность оставить на северо-востоке Сирии 500 военных, а также перебросить туда несколько десятков танков и другую технику.

Теги: США, Сирия, войска
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