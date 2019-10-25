WSJ узнала о планах Белого дома оставить 500 военных в Сирии

Вашингтон рассматривает возможность оставить на северо-востоке Сирии 500 американских военнослужащих, а также отправить в этот район несколько десятков танков и прочей техники. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источник в администрации президента США.

По мнению авторов материала, такое развитие ситуации означало бы, что президент США Дональд Трамп отступил от своих планов по выводу американских войск из Сирии. Как отмечает WSJ, таким образом США несколько изменят цель нахождения своих войск в стране: не только бороться с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», но также защищать нефтяные объекты на территории Сирии.

Ранее стало известно, что США направят в Сирию дополнительные силы для защиты нефтяных месторождений от боевиков. До этого президент Трамп заявил, что часть американских военнослужащих будет оставаться в районе расположения сирийских нефтяных объектов, чтобы не позволить боевикам «Исламского государства» вернуть над ними контроль.