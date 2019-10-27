«Мисс Украина — 2019» ответила цитатой из Хаксли на вопрос о Крыме

«Мисс Украина — 2019» ответила цитатой из Хаксли на вопрос о Крыме

Победительница конкурса «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша процитировала английского писателя Олдоса Хаксли в ответ на критику в свой адрес после высказывания о «принадлежащем всем» Крыме. Соответствующую историю она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели», — прокомментировала Паша публикацию СМИ о своем «дипломатичном» ответе на вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Ранее девушка заявила журналистам, что Крым «принадлежит всем людям», и пожелала полуострову процветания «как республике».

В начале октября Паша отказалась дать телепрограмме «Светская жизнь» интервью на украинском языке, что вызвало широкий общественный резонанс в Сети. Из-за решения модели передача не вышла в эфир. Позже Паша сообщила, что отказалась общаться на родном языке из-за усталости, и отметила, что не придерживается никаких «радикальных позиций».

24-летняя украинка представит страну на мировом конкурсе, который состоится в Лондоне. От России на нем выступит 20-летняя представительница города Азова Ростовской области Алина Санько.