«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал». Из-за решения модели ее интервью не вышло в эфир.

Позже в своем Instagram-аккаунте девушка прокомментировала отказ давать интервью на украинском языке, который вызвал широкий общественный резонанс в Сети. «Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!)», — написала Паша.

https://www.instagram.com/p/B2_dv3jIQvx/

Позже она выпустила пост, в котором заявила о любви к Украине, ее «многонациональности и поликультурности». По словам модели, она верит в «верховенство права и демократических свобод граждан» страны. Паша отметила, что одинаково хорошо владеет и украинским, и русским языком. Модель опровергла информацию о своем отказе общаться на родном языке, добавив, что не придерживается какой либо «радикальной позиции на эту тему». Девушка подчеркнула, что выбрала интервью на русском языке, так как плохо себя чувствовала и переутомилась.

24-летняя украинка представит страну на мировом конкурсе красоты, который пройдет Лондоне. Россию представит жительница города Азова Алина Санько.