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45 мотоциклистов погибли за сезон в Москве

За прошедший сезон в Москве погибли 45 мотоциклистов, что на 7% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

По данным ведомства, всего в столице произошло 650 аварий с участием мотоциклов, что на 12% меньше, чем годом ранее. В ЦОДД отметили, что основными причинами гибели мотоциклистов в ДТП по-прежнему являются превышение скорости и езда без экипировки.

В 2019 году в столице число мотоциклистов выросло на 8 тыс., отметили в ведомстве, посоветовав водителям этого вида транспорта в целях безопасности пройти дополнительные курсы по езде по городу.

21 сентября в Москве прошел мотопарад в честь закрытия сезона. Для специального мероприятия в центре столицы перекрыли движение, а его участников сопровождали сотрудники Госавтоинспекции. За время парада аварий не произошло, в нем приняли участие 3,5 тыс. байкеров.

Теги: Москва, смерть, мотоциклист
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