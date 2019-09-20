Власти предупредили водителей о перекрытии двух улиц в центре Москвы

Власти предупредили водителей о перекрытии двух улиц в центре Москвы

Ограничения для проезда личных автомобилей вводятся в центре Москвы с 20 по 22 сентября из-за проведения осеннего мотофестиваля. Об этомсообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, с 00:01 20 сентября до 18:00 22 сентября нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Докучаева переулка, а также по улице Маши Порываевой.

Кроме того, 21 сентября с 03:00 до 23:59 полностью перекроют проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы. С 11:15 закроют Садовое кольцо, открытие движения будет происходить по мере прохождения мотоколонны.

Также в связи с проведением Московского марафона 22 сентября с 7:00 до 17:00 будет полностью перекрыто движение по улице Лужники и на Лужнецкой набережной. По мере прохождения участников движение будет открываться.

Ежегодный осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, пройдет 21 сентября. Мотоциклисты планируют проехать от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Старт заезда намечен на 11:30, а праздничная программа начнется в 12:00.