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В Тюменской области запретили ловить рыбу в зоне вспышки гаффской болезни

Власти Тюменской области запретили вылов рыбы из озера Андреевского около деревни Ачиры, где произошла вспышка гаффской болезни. Об этом сообщается на сайте госорганов региона.

Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, в котором участвовали первый замгубернатора Наталья Шевчик и представители областных больниц. Власти также запретили несанкционированную торговлю рыбой на всей территории области и поручили усилить контроль за наличием ветеринарных свидетельств на продукцию.

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24 октября региональное управление Роспотребнадзора сообщило о вспышке гаффской болезни в деревне Ачиры. В ведомстве отмечали, что жители могли заразиться после употребления рыбы, которую они выловили в озере Андреевское.

По данным управления, 23 октября зараженных было пятеро. Через день число пострадавших от этой болезни возросло до десяти. По данным властей, они госпитализированы в областную клиническую больницу № 1 в Тюмени.

Гаффская болезнь обычно возникает среди хищных рыб и является остропротекающим заболеванием. При заражении этой болезнью у человека в течение трех дней проявляются признаки пищевого отравления, а затем начинаются судороги и могут возникнуть проблемы с печенью и почками. В редких случаях болезнь может привести к смерти. От человека к человеку болезнь не передается.

Теги: вылов рыбы, Тюменская область, болезнь
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Число пострадавших от гаффской болезни под Тобольском достигло десяти
Общество
Роспотребнадзор сообщил о гаффской болезни в Тюменской области
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