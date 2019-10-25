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Число пострадавших от гаффской болезни под Тобольском достигло десяти

У всех жителей деревни Ачиры в Тобольском районе Тюменской области проведут анализ крови после вспышки в поселении гаффской болезни, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения области. Такое решение приняли в департаменте после того, как десять жителей Ачиры попали в больницу с признаками заболевания.

В ведомстве сообщили, что двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, состояние шести человек — средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, еще двое — в удовлетворительном состоянии.

Жители начали переживать за свое самочувствие, поскольку населенный пункт отрезан от сообщения с большой землей и удален от крупных населенных пунктов, пояснили в региональном депздраве. Сейчас состояние здоровья жителей деревни контролируют врачи.

Двумя днями ранее, 23 октября, Роспотребнадзор по Тюменской области сообщил о расследовании из-за вспышки гаффской болезни, которое ведомство начало 22 октября. Представили ведомства отобрали пробы рыбы у семьи заболевших и у других жителей для микробиологического, паразитологического, токсикологического и радиологического исследований.

Общество
Роспотребнадзор сообщил о гаффской болезни в Тюменской области

Гаффская болезнь — это остропротекающее заболевание, которое обычно возникает среди хищных рыб, а также у животных и птиц, которые питаются зараженной рыбой. В случае если болезнь передается человеку, появляются признаки пищевого отравления, после чего начинаются судороги и возникают проблемы с почками и печенью. От человека к человека заболевание не передается. В редких случаях оно может привести к смерти.

Теги: Тюменская область, болезнь, новости РБК
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