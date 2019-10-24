Роспотребнадзор сообщил о гаффской болезни в Тюменской области

Роспотребнадзор сообщил о гаффской болезни в Тюменской области

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области с 22 октября расследует вспышку гаффской болезни среди жителей деревни Ачиры Тобольского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В управлении назвали диагноз «гаффская болезнь» предварительным. Как пояснили в ведомстве, жители деревни могли заразиться после употребления рыбы, самостоятельно выловленной в озере Андреевское.

В ходе проверки 22 октября представители областного управления Роспотребнадзора произвели отбор проб рыбы у семьи заболевших и у других жителей деревни на микробиологические, паразитологические, токсикологические, радиологические исследования. Более того, они взяли пробы из источника водоснабжения, реки, придонного ила и водорослей.

На следующий день, 23 октября, в управление поступило пять экстренных извещений с предварительным диагнозом «гаффская болезнь».

Гаффская болезнь — это остропротекающее заболевание, которое обычно возникает среди хищных рыб, а также у некоторых животных и птиц, питающихся зараженной рыбой.