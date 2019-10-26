Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров в субботу, 26 октября, провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщается на сайте МИДа.

В сообщении говорится, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Ранее 26 октября президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которому сообщил об итогах своих переговоров по Сирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Кремль утверждает, что Макрон положительно оценил достигнутые между Москвой и Анкарой договоренности, которые позволили остановить турецкую операцию в Сирии.