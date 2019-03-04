УПЦ заявила о нападении на ее храм сторонников новой украинский церкви

УПЦ заявила о нападении на ее храм сторонников новой украинский церкви

В селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с членами запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор» совершили нападение на прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

По его информации, инцидент произошел 3 марта в храме Преображенской религиозной общины. «Под крики «москалям здесь не место» выбрасывали верующих из храма», — отмечается в сообщении.

Настоятель прихода, протоиерей Стефан Балан обвинил сторонников ПЦУ в провоцировании конфликта.

«Их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком в третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать «богослужения». Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ совершить богослужение в храме, получили резкий отказ», — заявил он.