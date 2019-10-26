В Астрахани 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Автомобиль марки Mitsubishi Galant столкнулся с маршруткой в Трусовском районе Астрахани. В результате пострадали 11 человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Авария произошла в районе дома № 58 на улице Дзержинского. Информация о ДТП поступила спасателям в 13:50 мск. Микроавтобус «Газель» следовал по маршруту № 32с. В своем аккаунте в Instagram ведомство опубликовало фотографию с места происшествия.

https://www.instagram.com/p/B4FOKqUgXRi/

Среди пострадавших оказались четверо детей. Их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу им. Н.Н.Силищевой.

Ранения также получили семеро взрослых. Шестерых отправили в больницу № 3 им. С.М.Кирова, еще один отказался от госпитализации.

Утром 26 октября на 74-м км автодороги Барнаул — Рубцовск на Алтае столкнулись микроавтобус и минивэн. В результате погибли восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Пять человек пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело.