При столкновении двух микроавтобусов на Алтае погибли семь человек

При столкновении двух микроавтобусов на Алтае погибли семь человек

Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом и минивэном в Алтайском крае, еще девять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

«Уточненные данные: семь погибших и девять пострадавших в двух транспортных средствах», — заявили в ведомстве.

Авария произошла утром 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района, говорится в сообщении на сайте МЧС. Частный микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с минивэном Nissan, всего в двух автомобилях находились 16 человек.

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