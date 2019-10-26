Общество , 26 окт, 07:34
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При столкновении двух микроавтобусов на Алтае погибли семь человек
Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом и минивэном в Алтайском крае, еще девять пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.
«Уточненные данные: семь погибших и девять пострадавших в двух транспортных средствах», — заявили в ведомстве.
Авария произошла утром 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района, говорится в сообщении на сайте МЧС. Частный микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с минивэном Nissan, всего в двух автомобилях находились 16 человек.
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