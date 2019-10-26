СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими

СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими

Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.

На кадрах видны столкнувшиеся автомобили и сотрудники ведомства, которые осматривают место происшествия.

Видео: Следственный комитет

Авария произошла утром 26 октября на 74-м км автодороги Барнаул — Рубцовск. Водитель Nissan выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Fiat Ducato.

По предварительным данным СК, в Nissan была семья из четырех человек, а в микроавтобусе — группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс. Как сообщили «РИА Новости» в доме культуры, где занимаются артисты, речь идет об участницах фольклорной группы «Сударушки».